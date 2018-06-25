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Білоруський "Паритетбанк" знову намагається купити український "Сбербанк"

Пакет документів уже подали в НБУ
Білоруське ВАТ "Паритетбанк" подало в Національний банк України документи для купівлі ПАТ "Сбербанк" (Україна).
Білоруський "Паритетбанк" знову намагається купити український "Сбербанк" Фото: belnovosti.by

"У нас було досить часу, щоб уважно вивчити вимоги регулятора України й належним чином підготуватися до участі в угоді. Рішення про другий тур переговорів було прийняте наглядовою радою банку і є логічним продовженням інвестиційної стратегії розвитку Паритетбанку", – заявив голова правління "Паритетбанку" Сергій Бєлов.

У разі прийняття Нацбанком позитивного рішення фінансові умови заявки опублікують у межах регулярної міжнародної фінансової звітності банку. Зазначається, що можливе придбання "Сбербанку" (Україна) є гарною ініціативою в рамках реалізації стратегічних пріоритетів "Паритетбанку" з розвитку банківського бізнесу.

Нагадаємо, у грудні минулого року білоруський державний "Паритетбанк" уже подавав до НБУ документи на купівлю "Сбербанку", однак у березні 2018 року Національний банк України відмовив білоруському "Паритет банку" у придбанні "Сбербанку" в Україні.

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25 06 2018 20:23
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