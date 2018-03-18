Білоруський телеканал після протестів не став показувати пропагандистський фільм "Крим"
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Телеканал в ефірі замінив фільм на стару радянську комедію.
Спершу показ фільму "Крим" був анонсований на 23:50 17 березня.
З протестами проти демонстрації у Білорусі художнього фільму як такого, що фальшує історію анексії Криму, в соціальних мережах та інтернет-ЗМІ виступили опозиційні діячі, блогери та представники української діаспори.
Без пояснення причин фільм телеканал ОНТ замінив російський фільм.
Торік цей фільм також було анонсовано для показу в кінотеатрах Мінська, але посольство України вислало ноту протесту до МЗС Білорусі з цього приводу, і прокат було скасовано.
Нагадаємо, 13 грудня Державне агентство з питань кіно надало список фільмів та серіалів, які заборонені для показу в Україні.
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