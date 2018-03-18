Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Білоруський телеканал після протестів не став показувати пропагандистський фільм "Крим"

Телеканал в ефірі замінив фільм на стару радянську комедію
Білоруський телеканал ОНТ прибрав з показу пропагандистський фільм "Крим" режисера Олексія Піманова.
Білоруський телеканал після протестів не став показувати пропагандистський фільм "Крим" Фото: mn24.com.ua

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Телеканал в ефірі замінив фільм на стару радянську комедію.

Спершу показ фільму "Крим" був анонсований на 23:50 17 березня.

З протестами проти демонстрації у Білорусі художнього фільму як такого, що фальшує історію анексії Криму, в соціальних мережах та інтернет-ЗМІ виступили опозиційні діячі, блогери та представники української діаспори.

Без пояснення причин фільм телеканал ОНТ замінив російський фільм.

Торік цей фільм також було анонсовано для показу в кінотеатрах Мінська, але посольство України вислало ноту протесту до МЗС Білорусі з цього приводу, і прокат було скасовано.

Нагадаємо, 13 грудня Державне агентство з питань кіно надало список фільмів та серіалів, які заборонені для показу в Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 03 2018 17:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.