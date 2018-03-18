Білоруський телеканал після протестів не став показувати пропагандистський фільм "Крим"

Білоруський телеканал ОНТ прибрав з показу пропагандистський фільм "Крим" режисера Олексія Піманова.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Телеканал в ефірі замінив фільм на стару радянську комедію.

Спершу показ фільму "Крим" був анонсований на 23:50 17 березня.

З протестами проти демонстрації у Білорусі художнього фільму як такого, що фальшує історію анексії Криму, в соціальних мережах та інтернет-ЗМІ виступили опозиційні діячі, блогери та представники української діаспори.

Без пояснення причин фільм телеканал ОНТ замінив російський фільм.

Торік цей фільм також було анонсовано для показу в кінотеатрах Мінська, але посольство України вислало ноту протесту до МЗС Білорусі з цього приводу, і прокат було скасовано.

Нагадаємо, 13 грудня Державне агентство з питань кіно надало список фільмів та серіалів, які заборонені для показу в Україні.