Білоруський вільний театр показав у Києві виставу "Burning Doors" із закликом звільнити Сенцова

На сцені Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка у Києві 6 та 7 листопада відбулись покази вистави "Burning Doors" Білоруського вільного театру. Вистава пройшла під гаслом #SaveOlegSentsov із вимогою звільнити незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

"Це дуже чітко продумана робота-маніфест, яка демонструє оголений нерв великого протесту всередині особистості проти несправедливості та тиранії, відстоюючи просте бажання будь-якої людини спокійно висловлюватися, мати свою думку, говорити правду і творити", - заявив міністр культури Євген Нищук, інформує Hromadske.

"Перед нашими акторами стояло надзвичайне завдання дійти до фізичного краю і передати глядачам через театральну постановку, що таке тортури. Через художні рішення глядач відчуває, що у певній сцені кат програє жертві: він виснажується, катуючи бранця", - розповів режисер вистави Микола Халєзін.

Ініціатор показу вистави в Києві — вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Він з 2015 року співпрацює з Білоруським Вільним Театром. У виставі звучить музика гурту "Бумбокс".

Проект реалізують за підтримки Українського Культурного Фонду. Прибуток від продажу квитків передадуть сім’ям політв’язнів.

Головна мета показу вистави — привернути увагу світової спільноти до неможливості політичних переслідувань у 21-му столітті.

Білоруський Вільний Театр — це незалежна трупа театральних акторів, що не має власної сцени чи адреси. Репетиції та виступи часто проходять в закритому форматі в особистих квартирах через небезпеку політичного тиску та переслідувань. Після президентських виборів 2010 року в Білорусі театр був змушений перебратися до Великобританії. Водночас митці сьогодні успішно виступають на різноманітних майданчиках по всьому світу.