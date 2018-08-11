Білоруський вільний театр показав у Києві виставу "Burning Doors" із закликом звільнити Сенцова
"Це дуже чітко продумана робота-маніфест, яка демонструє оголений нерв великого протесту всередині особистості проти несправедливості та тиранії, відстоюючи просте бажання будь-якої людини спокійно висловлюватися, мати свою думку, говорити правду і творити", - заявив міністр культури Євген Нищук, інформує Hromadske.
"Перед нашими акторами стояло надзвичайне завдання дійти до фізичного краю і передати глядачам через театральну постановку, що таке тортури. Через художні рішення глядач відчуває, що у певній сцені кат програє жертві: він виснажується, катуючи бранця", - розповів режисер вистави Микола Халєзін.
Ініціатор показу вистави в Києві — вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Він з 2015 року співпрацює з Білоруським Вільним Театром. У виставі звучить музика гурту "Бумбокс".
Проект реалізують за підтримки Українського Культурного Фонду. Прибуток від продажу квитків передадуть сім’ям політв’язнів.
Головна мета показу вистави — привернути увагу світової спільноти до неможливості політичних переслідувань у 21-му столітті.
Білоруський Вільний Театр — це незалежна трупа театральних акторів, що не має власної сцени чи адреси. Репетиції та виступи часто проходять в закритому форматі в особистих квартирах через небезпеку політичного тиску та переслідувань. Після президентських виборів 2010 року в Білорусі театр був змушений перебратися до Великобританії. Водночас митці сьогодні успішно виступають на різноманітних майданчиках по всьому світу.
Нагадаємо, що Олег Сенцов припинив голодування. Російська сторона офіційно повідомила про заяву Сенцова, однак причин не назвала. За словами його адвоката, рішення про припинення голодування ухвалено після того, як російські лікарі й тюремники висунули ультиматум Сенцову, запропонувавши або добровільно припинити голодування, або погодитися на примусове годування.
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