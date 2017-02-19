Білоруси продовжують протестувати проти "податку на дармоїдство", – ФОТО
За інформацією Російської служби ВВС, у Гомелі – другому за величиною місті Білорусі – на марш протесту зібралися понад 1,5 тис. осіб, повідомляє УНІАН.
Люди пройшли по центру міста, від площі Повстання до площі Леніна, скандуючи "Ні декрету номер 3! Лукашенко, йди", "Я не дармоїд" і "Лукашенко, йди!".
Фото: svaboda.org
Лідери маршу пообіцяли владі загальнореспубліканську акцію протесту, якщо президент Білорусі не скасує свій декрет "Про запобігання соціальному утриманству", який неофіційно називають "декретом про дармоїдство".
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
В обласних містах Могильові та Вітебську, за повідомленнями правозахисників, на мітинги протесту вийшли по 200-250 чоловік.
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Протестні акції не були узгоджені з владою. Міліція не перешкоджала громадянам, які зібралися для протестів.
У п'ятницю, 17 лютого, протестний "Марш обурених білорусів" зібрав у Мінську до 2 тис. осіб.
"Податок на дармоїдство", згідно з декретом президента Олександра Лукашенка, зобов'язані заплатити громадяни, які більш як півроку не мали офіційного працевлаштування. Сума збору за компенсацію держвитрат на соціальні потреби становить понад $ 200 на рік, за несплату загрожує штраф або адміністративний арешт.
Проти "декрету про дармоїдів" виступила опозиція – Об'єднана громадянська партія, рух "За свободу" і незареєстрована партія "Білоруська християнська демократія".
Термін сплати податку закінчується в понеділок, 20 лютого.
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