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Білоруси продовжують протестувати проти "податку на дармоїдство", – ФОТО

Протестні акції не були узгоджені з владою
У великих містах Білорусі сьогодні, 19 лютого, відбулися нові акції протесту проти "податку на дармоїдство", який має зобов'язати непрацюючих громадян сплачувати до казни близько $ 200 на рік.
Білоруси продовжують протестувати проти "податку на дармоїдство", – ФОТО Фото: svaboda.org

За інформацією Російської служби ВВС, у Гомелі – другому за величиною місті Білорусі – на марш протесту зібралися понад 1,5 тис. осіб, повідомляє УНІАН.

Люди пройшли по центру міста, від площі Повстання до площі Леніна, скандуючи "Ні декрету номер 3! Лукашенко, йди", "Я не дармоїд" і "Лукашенко, йди!".


Фото: svaboda.org

Лідери маршу пообіцяли владі загальнореспубліканську акцію протесту, якщо президент Білорусі не скасує свій декрет "Про запобігання соціальному утриманству", який неофіційно називають "декретом про дармоїдство".


Фото: svaboda.org


Фото: svaboda.org

В обласних містах Могильові та Вітебську, за повідомленнями правозахисників, на мітинги протесту вийшли по 200-250 чоловік.


Фото: svaboda.org


Фото: svaboda.org

Протестні акції не були узгоджені з владою. Міліція не перешкоджала громадянам, які зібралися для протестів.

У п'ятницю, 17 лютого, протестний "Марш обурених білорусів" зібрав у Мінську до 2 тис. осіб.

"Податок на дармоїдство", згідно з декретом президента Олександра Лукашенка, зобов'язані заплатити громадяни, які більш як півроку не мали офіційного працевлаштування. Сума збору за компенсацію держвитрат на соціальні потреби становить понад $ 200 на рік, за несплату загрожує штраф або адміністративний арешт.

Проти "декрету про дармоїдів" виступила опозиція – Об'єднана громадянська партія, рух "За свободу" і незареєстрована партія "Білоруська християнська демократія".

Термін сплати податку закінчується в понеділок, 20 лютого.

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19 02 2017 18:10
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