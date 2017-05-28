Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Більш ніж 10 тисяч осіб взяли участь у "Пробігу під каштанами" до Дня Києва, - ФОТО

У рамках події проводились забіги для спортсменів, любителів, пробіг у ходунках, дитячий та благодійний забіги
У ювілейному 25-му "Пробігу під каштанами", який відбувся у Києві 28 травня з нагоди Дня міста, взяли участь понад 10 тис. осіб.
Більш ніж 10 тисяч осіб взяли участь у "Пробігу під каштанами" до Дня Києва, - ФОТО Фото:facebook.com/merkieva

"В забігу взяли участь понад 10 тисяч учасників. Усього в програмі 5 забігів: для спортсменів, забіг мужніх, пробіг у ходунках, дитячий забіг і благодійний", - повідомила прес-служба міського голови Виталія Кличка.

Фото: kievcity.gov.ua

"Пробіг під каштанами" – наймасштабніша спортивно-благодійна акція в Україні. Відбувається щорічно, починаючи з 1993 року. 

Фото: kievcity.gov.ua

Останніми роками кошти, зібрані під час "Пробігу під каштанами", спрямовуються на придбання життєво необхідного медичного обладнання для Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. 

Фото: kievcity.gov.ua

Нагадаємо, у столиці, в рамках святкування Дня Києва, з парку Шевченка до Софіївської площі люди пройшли театралізованою ходою.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 05 2017 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.