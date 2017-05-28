Більш ніж 10 тисяч осіб взяли участь у "Пробігу під каштанами" до Дня Києва, - ФОТО

У рамках події проводились забіги для спортсменів, любителів, пробіг у ходунках, дитячий та благодійний забіги

У ювілейному 25-му "Пробігу під каштанами", який відбувся у Києві 28 травня з нагоди Дня міста, взяли участь понад 10 тис. осіб.

"В забігу взяли участь понад 10 тисяч учасників. Усього в програмі 5 забігів: для спортсменів, забіг мужніх, пробіг у ходунках, дитячий забіг і благодійний", - повідомила прес-служба міського голови Виталія Кличка.

Фото: kievcity.gov.ua

"Пробіг під каштанами" – наймасштабніша спортивно-благодійна акція в Україні. Відбувається щорічно, починаючи з 1993 року.

Фото: kievcity.gov.ua

Останніми роками кошти, зібрані під час "Пробігу під каштанами", спрямовуються на придбання життєво необхідного медичного обладнання для Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Фото: kievcity.gov.ua

Нагадаємо, у столиці, в рамках святкування Дня Києва, з парку Шевченка до Софіївської площі люди пройшли театралізованою ходою.