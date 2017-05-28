Більш ніж 10 тисяч осіб взяли участь у "Пробігу під каштанами" до Дня Києва, - ФОТО
"В забігу взяли участь понад 10 тисяч учасників. Усього в програмі 5 забігів: для спортсменів, забіг мужніх, пробіг у ходунках, дитячий забіг і благодійний", - повідомила прес-служба міського голови Виталія Кличка.
Фото: kievcity.gov.ua
"Пробіг під каштанами" – наймасштабніша спортивно-благодійна акція в Україні. Відбувається щорічно, починаючи з 1993 року.
Фото: kievcity.gov.ua
Останніми роками кошти, зібрані під час "Пробігу під каштанами", спрямовуються на придбання життєво необхідного медичного обладнання для Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.
Фото: kievcity.gov.ua
Нагадаємо, у столиці, в рамках святкування Дня Києва, з парку Шевченка до Софіївської площі люди пройшли театралізованою ходою.
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