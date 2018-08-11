Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Більше 100 тисяч аліментників не пустили за кордон, - Мінюст

Складено 26,7 тисяч протоколів про притягнення боржників до адміністративної відповідальності
Заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко заявила, що з початку року з боржників по аліментах було стягнуто майже 4 мільярди гривень на користь дітей.
Більше 100 тисяч аліментників не пустили за кордон, - Мінюст Фото: з вільних джерел

У 2018 році велика увага Мінюсту приділена  питанню стягнення заборгованості зі сплати аліментів та заробітної плати.

"Завдяки оновленому законодавству у сфері захисту прав дітей державним виконавцям Мін'юсту  вдалося стягнути з початку року 3,8 млрд грн аліментів на користь 541 тисячі дітей", - розповіла Глущенко під час прес-конференції щодо результатів роботи ДВС за ІІІ квартали 2018 року, інформує прес-служба відомства.

Вона додала, що у середньому на одну дитину стягнуто 7 тисяч гривень.

Заступник міністра зазначила, що наразі майже 133 тисячам боржників з виплати аліментів обмежено право виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання.

Також повідомляється, що складено 26,7 тисяч протоколів про притягнення боржників до адміністративної відповідальності і судами винесено 2151 постанову про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Нагадаємо, що в липні Президент України Петро Порошенко підписав закон, який посилює відповідальність за недобросовісну сплату аліментів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 11 2018 16:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.