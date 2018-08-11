Більше 100 тисяч аліментників не пустили за кордон, - Мінюст

Складено 26,7 тисяч протоколів про притягнення боржників до адміністративної відповідальності

Заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко заявила, що з початку року з боржників по аліментах було стягнуто майже 4 мільярди гривень на користь дітей.

У 2018 році велика увага Мінюсту приділена питанню стягнення заборгованості зі сплати аліментів та заробітної плати.

"Завдяки оновленому законодавству у сфері захисту прав дітей державним виконавцям Мін'юсту вдалося стягнути з початку року 3,8 млрд грн аліментів на користь 541 тисячі дітей", - розповіла Глущенко під час прес-конференції щодо результатів роботи ДВС за ІІІ квартали 2018 року, інформує прес-служба відомства.

Вона додала, що у середньому на одну дитину стягнуто 7 тисяч гривень.

Заступник міністра зазначила, що наразі майже 133 тисячам боржників з виплати аліментів обмежено право виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання.

Також повідомляється, що складено 26,7 тисяч протоколів про притягнення боржників до адміністративної відповідальності і судами винесено 2151 постанову про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Нагадаємо, що в липні Президент України Петро Порошенко підписав закон, який посилює відповідальність за недобросовісну сплату аліментів.