Більше 100 тисяч курдів покинули місто Кіркук в Іраку

Близько 18 тисяч сімей сховалися в містах Ербіль і Сулейманія

Понад 100 тисяч курдів залишили іракське місто Кіркук після того, як у понеділок його захопили іракські війська.

Про це у четвер заявили представники напівавтономного регіонального уряду Іракського Курдистану, повідомляє Reuters.

Побоюючись бойових зіткнень, близько 18 тисяч сімей сховалися в містах Ербіль і Сулейманія, повідомив журналістам губернатор Ербіля Навзад Хаді.

Один з його помічників розповів агентству, що загальне число вимушених втікачів становить близько 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, іракські війська в понеділок захопили місто Кіркук, яке перебувало під контролем курдів.

Повернення Кіркука під контроль іракської армії пов’язане із референдумом курдів про незалежність, на якому курди підтримали відокремлення. Референдум не визнав ні Ірак, ні інші країни світу.

На початку жовтня Іран розгорнув на кордоні з Іракським Курдистаном десять танків.