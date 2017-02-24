Більше 10 депутатів жодного разу не зареєструвалися у Раді протягом двох пленарних тижнів
Два пленарні тижні - це 12 засідань: ранкове і вечірнє у вівторок та четвер і тільки ранкові у середу та п'ятницю.
Цього тижня кількість відсутніх у сесійній залі депутатів варіюється між 70 та 100 депутатами. Найбільше депутатів у сесійній залі було у четвер ввечері, найменше - у п'ятницю вранці, йдеться на сайті парламенту.
Також виділено депутатів, які відвідали одне або два пленарні засідання.
Фото: 112.ua
Відвідали одне пленарне засідання: Ольга Богомолець, БПП, Сергій Висоцький, НФ, Андрій Артеменко, позафракційний, Андрій Сергійович Денисенко, позафракційний, Євгеній Мураєв, позафракційний, Володимир Парасюк, позафракційний, Дмитро Ярош, позафракційний, Семен Семенченко, "Самопоміч".
Відвідали два пленарних засідання: Олександр Грановський, БПП, Вадим Нестеренко, БПП, Юрій Савчук, НФ, Іван Мирний, ОБ, Денис Омельянович, ОБ.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого, за присутності близько 50-ти нардепів заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закрила пленарне засідання.
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