Більше 10 депутатів жодного разу не зареєструвалися у Раді протягом двох пленарних тижнів

Ще більше десяти осіб зареєстровані тільки на одному чи двох із дванадцяти пленарних засідань

Більше десяти народних депутатів жодного разу не зареєструвалися у сесійній залі Верховної Ради України протягом двох пленарних тижнів - з 7 по 10 лютого та з 21 по 24 лютого.

Два пленарні тижні - це 12 засідань: ранкове і вечірнє у вівторок та четвер і тільки ранкові у середу та п'ятницю.

Цього тижня кількість відсутніх у сесійній залі депутатів варіюється між 70 та 100 депутатами. Найбільше депутатів у сесійній залі було у четвер ввечері, найменше - у п'ятницю вранці, йдеться на сайті парламенту.

Також виділено депутатів, які відвідали одне або два пленарні засідання.



Фото: 112.ua

Відвідали одне пленарне засідання: Ольга Богомолець, БПП, Сергій Висоцький, НФ, Андрій Артеменко, позафракційний, Андрій Сергійович Денисенко, позафракційний, Євгеній Мураєв, позафракційний, Володимир Парасюк, позафракційний, Дмитро Ярош, позафракційний, Семен Семенченко, "Самопоміч".

Відвідали два пленарних засідання: Олександр Грановський, БПП, Вадим Нестеренко, БПП, Юрій Савчук, НФ, Іван Мирний, ОБ, Денис Омельянович, ОБ.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого, за присутності близько 50-ти нардепів заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закрила пленарне засідання.