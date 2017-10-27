Більше 130 росіян загинули в Сирії у 2017 році, - Reuters

В Сирії з початку 2017 року загинули понад 130 громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на документ, виданий консульським відділом російського посольства в Сирії, - довідку номер 131 про смерть Сергія Піддубного.

Згідно з довідкою, 36-річний Піддубний помер 28 вересня 2017 року сирійському місті Тіас (провінція Хомс), а причиною його смерті названо "обвуглювання тіла". Акт про смерть Піддубного був укладено 4 жовтня 2017 року і отримав номер 131).



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У повідомленні Reuters наголошується, що нумерація довідок про смерть за існуючими правилами щорічно починається з номера 1. Раніше агентство ознайомилося ще з двома довідками про смерть, виписаними на ім'я Дмитра Маркелова і Юрія Сокальського 3 лютого 2017 року, які мали номери 9 і 13. Останнє, на думку журналістів Reuters, свідчить про те, що в один день було виписано як мінімум п'ять довідок про смерть. Згідно з цими довідками, Маркелов помер в тому ж Тіасі 29 січня 2017 роки від "геморагічного шоку від осколкових і кульових поранень", а Сокальський - 31 сiчня "від геморагічного шоку від численних осколкових поранень". "Ми не володіємо інформацією про окремих громадян, які відвідують Сирію. На цьому, вважаю, питання відпрацьований", - відповів на запит Reuters прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Видані консульством довідки про смерть необхідні для того, щоб оформити доставку тіла загиблого в Росію цивільними каналами, пояснив Reuters неназваний дипломат. Крім того, такі документи спрощують процедуру передачі у спадок майна, яке залишилось у покійного. Що саме робив у Сирії Піддубний та інші загиблі там люди, в виданих консульством документах не роз'яснюється. За даними Reuters, люди, згадані в довідках за 3 лютого 2017 року, були співробітниками приватних військових компаній (ПВК). У повідомленні Reuters наголошується, що раніше вважалося, що в 2017 році в Сирії загинули тільки 26, які працювали на ПВК, росіян.

Нагадаємо, на початку жовтня у Сирії загинув командир 61-ї окремої Кіркенеської бригади морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ Валерій Федянін.