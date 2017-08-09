Більше 14% акцій "Роснефти" належать тепер китайській компанії

Консорціум, до якого входять швейцарська Glencore і катарський інвестфонд QIA, оголосив про продаж більшої частини належного йому пакета акцій "Роснефти" китайській компанії CEFC ("Хуасінь").

Після закінчення операції CEFC стане власником 14,16% акцій "Роснефти". При цьому Glencore і QIA збережуть частки в капіталі "Роснефти" в розмірі 0,5% і 4,7% відповідно.

У повідомленні Glencore, опублікованому на сайті Лондонської біржі, підкреслюється, що акції "Роснефти» будуть продані CEFC за ціною, приблизно на 16% перевищує середню паперів за останні 30 днів.

Глава "Роснефти" Ігор Сечін заявив, що в компанії раді тому, що в число її акціонерів увійшла китайська компанія.

"Для нас це серйозна подія, яка в цілому формує в остаточному вигляді акціонерну структуру компанії. Ми раді, що це стала саме китайська корпорація. Ми сподіваємося на те, що цей партнер дасть можливість отримання синергії від співпраці", - сказав Сєчін в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

Сечін також пояснив, що більшу частину придбаного в кінці 2016 року пакету акцій "Роснефти" (19,5%) консорціум Glencore і QIA придбав на позикові кошти, але останнім часом обслуговувати кредит стало занадто дорого.

Китайська енергетична компанія "Хуасінь" (CEFC) була створена в 2002 році і працює в сферах енергетики і фінансових послуг. На сайті компанії зазначається, що вона прагне до підвищення свого впливу в енергетичній промисловості і, слідуючи державній енергетичній стратегії, завойовує вітчизняний і зарубіжний ринки.

Нагаємо, на початку березня поточного року Європейський суд у Люксембурзі визнав санкції ЄС проти російської держкомпанії "Роснефть" обґрунтованими.

"Роснефть" оскаржувала європейські санкції щодо нафтового сектора, які обмежують постачання товарів і послуг для використання в арктичних, глибоководних і сланцевих пошуках і у виробництві нафти в Росії, а також положення про цінні папери та кредитуванні, що обмежують надання фінансування і послуг з торгівлі акціями певним російським компаніям, в тому числі "Роснефти".

Як повідомляв iPress.ua, у жовтні 2016 року рада директорів російської держкомпанії "Роснєфть" схвалила залучення до 1,071 трлн рублів для рефінансування боргів компанії.