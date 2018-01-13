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Більше 2 тис. киян зробили щеплення від кору за два дні

Зараз запроваджено режим щоденної роботи кабінетів щеплень
За два дні, 10 і 11 січня, від кору щеплено 2 тис. 223 киян, серед них як дорослі, так і діти.
Більше 2 тис. киян зробили щеплення від кору за два дні Фото: afp.com

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Я дякую киянам, особливо батькам маленьких мешканців столиці, за такий свідомий підхід, а також медикам за активізацію роз'яснювальної роботи та всебічну підтримку заходів, які впроваджує Київська міська державна адміністрація під час зростання рівня захворюваності на кір", - сказав вона, нагадавши, що зараз введено режим щоденної роботи кабінетів щеплень.

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 12 січня, в Києві зареєстровано 74 випадки захворювання на кір.

Зазначимо, що у Києві заборонять відвідувати дошкільні установи і школи дітям, які не мають щеплень від кору.

Разом з тим, виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявляє, що в Україні епідемії кору немає.

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13 01 2018 12:21
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