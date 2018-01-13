Більше 2 тис. киян зробили щеплення від кору за два дні
Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Я дякую киянам, особливо батькам маленьких мешканців столиці, за такий свідомий підхід, а також медикам за активізацію роз'яснювальної роботи та всебічну підтримку заходів, які впроваджує Київська міська державна адміністрація під час зростання рівня захворюваності на кір", - сказав вона, нагадавши, що зараз введено режим щоденної роботи кабінетів щеплень.
Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 12 січня, в Києві зареєстровано 74 випадки захворювання на кір.
Зазначимо, що у Києві заборонять відвідувати дошкільні установи і школи дітям, які не мають щеплень від кору.
Разом з тим, виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявляє, що в Україні епідемії кору немає.
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