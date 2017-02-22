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Більше 300 млн грн, які надійшли з банку Януковича арештували у банку Порошенка

ГПУ вважає фактичним власником коштів сина екс-президента Олександра Януковича
Суд арештував 312,5 млн грн на рахунках "Міжнародному Інвестиційному Банку" Петра Порошенка, які надійшли із "Всеукраїнського банку розвитку" Олександра Януковича.
Більше 300 млн грн, які надійшли з банку Януковича арештували у банку Порошенка Фото: vikka.ua

Про це свідчить ухвала Печерського суду від 25 січня, опублікована 21 лютого, - повідомляє "Українська Правда".

Рішення прийнято за клопотанням Генпрокуратури.

В ухвалі зазначається, що за даними Держфінмоніторингу, 10 січня службові особи "Всеукраїнського банку розвитку", власником якого до ліквідації був Олександр Янукович, перерахували 312,5 млн грн у "Міжнародний Інвестиційний Банк", основним власником якого є президент Петро Порошенко.

Кошти розміщено у МІБ на рахунках Топалова А.Ю., Костілова О.В., Ротань А.Б., які працювали у ВБР.

Аналогічно 8 лютого було заарештовано рахунок в "Альфа Банку", відкритий на ім'я Яшара Ходжаєва. За даними Держфінмоніторингу, на рахунки Ходжаєва надходили гроші з "Всеукраїнського банку розвитку", але суми не уточнюються.

ГПУ вважає фактичним власником коштів сина екс-президента Олександра Януковича.

Аналогічно 8 лютого було заарештовано рахунок в "Альфа Банку", відкритий на ім'я Яшара Ходжаєва. За даними Держфінмоніторингу, на рахунки Ходжаєва надходили гроші з "Всеукраїнського банку розвитку", але суми не уточнюються.

ГПУ вважає фактичним власником коштів сина екс-президента Олександра Януковича.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард та домовився про прискорення повернення Україні коштів, які були незаконно виведені колишніми високопосадовцями та наразі зберігаються у швейцарських банках.

 
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22 02 2017 14:53
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