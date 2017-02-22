Більше 300 млн грн, які надійшли з банку Януковича арештували у банку Порошенка

Суд арештував 312,5 млн грн на рахунках "Міжнародному Інвестиційному Банку" Петра Порошенка, які надійшли із "Всеукраїнського банку розвитку" Олександра Януковича.

Про це свідчить ухвала Печерського суду від 25 січня, опублікована 21 лютого, - повідомляє "Українська Правда".

Рішення прийнято за клопотанням Генпрокуратури.

В ухвалі зазначається, що за даними Держфінмоніторингу, 10 січня службові особи "Всеукраїнського банку розвитку", власником якого до ліквідації був Олександр Янукович, перерахували 312,5 млн грн у "Міжнародний Інвестиційний Банк", основним власником якого є президент Петро Порошенко.

Кошти розміщено у МІБ на рахунках Топалова А.Ю., Костілова О.В., Ротань А.Б., які працювали у ВБР.

Аналогічно 8 лютого було заарештовано рахунок в "Альфа Банку", відкритий на ім'я Яшара Ходжаєва. За даними Держфінмоніторингу, на рахунки Ходжаєва надходили гроші з "Всеукраїнського банку розвитку", але суми не уточнюються.

ГПУ вважає фактичним власником коштів сина екс-президента Олександра Януковича.

Аналогічно 8 лютого було заарештовано рахунок в "Альфа Банку", відкритий на ім'я Яшара Ходжаєва. За даними Держфінмоніторингу, на рахунки Ходжаєва надходили гроші з "Всеукраїнського банку розвитку", але суми не уточнюються.

ГПУ вважає фактичним власником коштів сина екс-президента Олександра Януковича.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард та домовився про прискорення повернення Україні коштів, які були незаконно виведені колишніми високопосадовцями та наразі зберігаються у швейцарських банках.