Більше 30% американців вважають Росію основною загрозою, - ОПИТУВАННЯ

При цьому найбільшою загрозою для США Росію назвали 39% виборців Демократичної партії США та 21% виборців Республіканської партії.

39% of Democrats name Russia as the greatest danger to the U.S. - the highest percentage in nearly three decades https://t.co/HL8WEUf6n7 pic.twitter.com/UeRUooMMZJ