Більше 30% американців вважають Росію основною загрозою, - ОПИТУВАННЯ
На це вказують результати дослідження громадської думки, які оприлюднили у Pew Research, повідомляє "Радіо Свобода".
Дослідники вказують, що негативне ставлення до Росії та КНДР нині сягає найвищих показників з 90-х років минулого сторіччя. Для порівняння, у березні 1990-го року 32% американців назвали Росію найбільшою загрозою для Америки.
При цьому найбільшою загрозою для США Росію назвали 39% виборців Демократичної партії США та 21% виборців Республіканської партії.
39% of Democrats name Russia as the greatest danger to the U.S. - the highest percentage in nearly three decades https://t.co/HL8WEUf6n7 pic.twitter.com/UeRUooMMZJ— Pew Research Center (@pewresearch) 20 квітня 2017 р.
За результатами опитування до числа найбільших загроз для США респонденти також віднесли Китай (13%), Іран (9%), Сирію (6%) та Ірак (5%).
Американські спецслужби у січні оприлюднили звіт, в якому припустили, що президент Росії Володимир Путін замовив "кампанію з впливу" на вибори США за допомогою комп’ютерних зламів, витоку інформації й інших методів.
Інформагентство Reuters з посиланням на трьох чинних і чотирьох колишніх американських чиновників 19 квітня повідомило, що план із впливу на президентські вибори у США минулого року розробили в Російському інституті стратегічних досліджень.
У самому Російському інституті та в Кремлі спростовують цю інформацію і кажуть, що не втручалися в американські вибори.
Нагадаємо, у Північній Кореї ЗМІ попередили Сполучені Штати Америки про "суперпотужний попереджувальний удар".
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