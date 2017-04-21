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Більше 30% американців вважають Росію основною загрозою, - ОПИТУВАННЯ

До числа найбільших загроз для США респонденти також віднесли Китай (13%), Іран (9%), Сирію (6%) та Ірак (5%)
31% американців вважають Росію країною, яка найбільше загрожує США, ще 22% називають найбільшою загрозою Америці Північну Корею.
Більше 30% американців вважають Росію основною загрозою, - ОПИТУВАННЯ Фото:i.lb.ua

На це вказують результати дослідження громадської думки, які оприлюднили у Pew Research, повідомляє "Радіо Свобода".

Дослідники вказують, що негативне ставлення до Росії та КНДР нині сягає найвищих показників з 90-х років минулого сторіччя. Для порівняння, у березні 1990-го року 32% американців назвали Росію найбільшою загрозою для Америки.

При цьому найбільшою загрозою для США Росію назвали 39% виборців Демократичної партії США та 21% виборців Республіканської партії.

 

 

 

За результатами опитування до числа найбільших загроз для США респонденти також віднесли Китай (13%), Іран (9%), Сирію (6%) та Ірак (5%).

Американські спецслужби у січні оприлюднили звіт, в якому припустили, що президент Росії Володимир Путін замовив "кампанію з впливу" на вибори США за допомогою комп’ютерних зламів, витоку інформації й інших методів.

Інформагентство Reuters з посиланням на трьох чинних і чотирьох колишніх американських чиновників 19 квітня повідомило, що план із впливу на президентські вибори у США минулого року розробили в Російському інституті стратегічних досліджень.

У самому Російському інституті та в Кремлі спростовують цю інформацію і кажуть, що не втручалися в американські вибори.

Нагадаємо, у Північній Кореї ЗМІ попередили Сполучені Штати Америки про "суперпотужний попереджувальний удар".

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21 04 2017 14:23
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