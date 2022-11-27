Більше 30% українців втратили майно через воєнні злочини росії

Рейтинг: на деокупованих територіях півночі України без нього залишилося 33% українців, а на прифронтових територіях на півдні житло втратили 18% населення. Найгірша ситуація в зоні бойових дій. Там без даху над головою залишилися 39% українців

Понад 30% українців втратили майно через війну. Про це свідчать дані, зібрані Соціологічною групою Рейтинг.

Якщо говорити про житло, то на деокупованих територіях півночі України без нього залишилося 33% українців, а на прифронтових територіях на півдні житло втратили 18% населення. Найгірша ситуація в зоні бойових дій. Там без даху над головою залишилися 39% українців.

Також серед втрат українців: гроші, автомобілі, побутова техніка, засоби виробництва, тварини та комерційна нерухомість.

Один відсоток опитаних не були готові розповісти про свої матеріальні втрати під час війни.

Більшість тих, хто втратив житло (58%), планують залучати для відновлення насамперед свої власні кошти. 27% українців розраховують відновити оселю державним коштом, 12% - коштом міжнародних організацій, 9% - коштом волонтерів, по 7% - коштом родичів чи благодійних фондів. Власники зруйнованого житла найбільше очікують на допомогу від держави, а власники частково пошкодженого житла планують впоратися власними ресурсами.