Більше 40% росіян вважають, що Кремль повинен підтримувати ОРДЛО, - ОПИТУВАННЯ

6% опитаних вважають, що Росія повинна підтримувати в конфлікті Україну та її уряд

41% респондентів вважають, що Росія повинна підтримувати "ДНР" і "ЛНР" у війні на Донбасі.

Про це пише РБК з посиланням на опитування російського Левада-центру, проведене у вересні.

6% опитаних вважають, що Росія повинна підтримувати в конфлікті Україну та її уряд. Ще 37% вважають, що Москва нікого не повинна підтримувати. У такому форматі Левада-центр ставить питання вперше, сказала РБК прес-секретар центру Карина Піпія.

Зниження інтересу росіян до війни на Донбасі спостерігається з червня 2015 року. У період з травня по вересень частка респондентів, які стежать за останніми подіями в Україні, знизилася з 35 до 31%.

Частка росіян, які побоюються, що конфлікт на Донбасі може перерости у війну між Росією і Україною, залишається стабільною. У вересні 2017 року тією чи іншою мірою цього побоювалися 42% респондентів, у липні 2016-го - 40%.

Водночас виріс страх росіян перед тим, що конфлікт на Донбасі може перерости у війну між Росією і західними країнами або у світову війну. Якщо в липні 2016 року такого сценарію побоювалися 29%, то у вересні 2017-го - вже 40%.

У тому самому опитуванні Левада-центр разом з Київським міжнародним інститутом соціології дослідили ставлення росіян і українців одне до одного. З'ясувалося, що росіяни за півроку почали краще ставитися до України, а українці - гірше до Росії. Якщо в травні цього року добре до України ставилися 26% росіян, то у вересні - 32%. У вересні 2013 року, до анексії Криму і революції в Києві, позитивно ставилися до України 69% росіян, негативно - 23%.

Водночас ставлення українців до Росії з травня погіршилося - з 43 до 37% знизилася частка респондентів, які ставляться до Росії добре. У вересні 2013 року позитивно ставилися до Росії 88% українців, негативно - лише 9%.

Частка росіян, які виступають за об'єднання Росії й України в одну державу, з травня збільшилася в межах статистичної похибки - з 9 до 11%. Майже половина респондентів (49%) виступають за відкриті кордони між двома державами. Тільки третина населення РФ (34%) підтримує закриття кордонів і введення віз між країнами.

Серед українців переважає (49%) ідея закриття кордонів, у травні таких налічували 43%. Частка респондентів, які виступають за відкриті кордони між Росією і Україною, знизилася з 47 до 40%. Лише 4% українців виступають за об'єднання двох держав.

Відносно стабільним протягом останніх двох років залишається ставлення росіян до Криму. 84% загалом підтримують його анексію (минулого вересня таких було 83%, у березні 2014 року - 88%). 63% бачать у приєднанні півострова більше користі, ніж шкоди (минулого березня - 64%, в березні 2015 року - 70%).

Опитування Левада-центру було проведено 15-19 вересня 2017 року серед 1600 осіб віком від 18 років у 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, абсолютна більшість росіян не відчули на собі наслідків санкцій Заходу, тому вважають, що домагатися скасування антиросійських санкцій не слід.