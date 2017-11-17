Більше 4,5 тис дітей стали жертвами сексуального насильства в Україні, - поліція

70 відсотків дітей, які зазнали сексуального насильства, є жертвами людей, яких вони знали

В Україні зареєстрували понад 4300 кримінальних проваджень, у яких діти - жертви сексуального насильства.

"Якщо говорити в цілому, то у нас зареєстровано понад 4300 кримінальних проваджень, у яких потерпілими є діти. Загальна кількість цих дітей становить 4700", - повідомив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв, пише "ВВС Україна".

За словами Бушуєва, у 2017 році діти частіше зверталися до поліції щодо фактів сексуального насильства чи сексуальної експлуатації стосовно них, ніж торік.

У поліції зазначили, що 70 відсотків дітей, які зазнали сексуального насильства, є жертвами людей, яких вони знали.

"Крім того, 1511 дітей стали жертвами тяжких та особливо тяжких злочинів, серед них - 73 вбивства та 164 факти зґвалтувань або насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом", - додав пан Бушуєв.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні близько 60% жінок регулярно потерпають від фізичного насильства.