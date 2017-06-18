Більше 50% британців хочуть проведення другого референдуму щодо Brexit

Опитування показало зростання у суспільстві опозиції так званому "жорсткому Brexit"

Більшість британців хотіли б проведення другого референдуму щодо виходу країни з ЄС.

53% опитаних виступили за проведення референдуму, на якому б мало вирішуватися питання прийняття чи не прийняття умов остаточної угоди щодо Brexit. 47% опитаних проти ідеї такого референдуму.

Такими є дані опитування центру Survation, повідомляє The Independent.

Зазначається, що під час проведення аналогічного опитування у квітні 54% британців заявили, що не підтримують ідею подібного референдуму.

Крім того, опитування показало зростання у суспільстві опозиції так званому "жорсткому Brexit". Так, лише 35% опитаних згодні з твердженням прем’єра Британії Терези Мей про те, що "відсутність жодної угоди краща за погану угоду".

Опитування проводилося з 16 по 17 червня, в ньому взяли участь 1005 осіб.

Як відомо, 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.

Нагадаємо, що палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.

На історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.