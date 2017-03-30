Більше 60% українців живуть за межею бідності, - ООН

За даними ООН, в Україні зареєстровано 1,7 млн ​​переселенців

В Україні станом на сьогодні за межею бідності живе близько 60% жителів.

"Що стосується України, то ми говоримо про 1,7 млн ​​внутрішньо переміщених осіб, 2,8 млн людей з інвалідністю, 60% населення, які перебувають за межею бідності", - заявив постійний представник програми розвитку ООН в Україні Ніл Уокер, повідомляє УНІАН.

Нагадаємо, цього року Україна залишиться в десятці найбідніших країн.

Згідно опитувань, лише третині українців вистачає бюджету на харчування, а для купівлі одягу та взуття треба позичати.