CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні станом на сьогодні за межею бідності живе близько 60% жителів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Більше 60% українців живуть за межею бідності, - ООН
За даними ООН, в Україні зареєстровано 1,7 млн переселенців
Фото: becti.net
"Що стосується України, то ми говоримо про 1,7 млн внутрішньо переміщених осіб, 2,8 млн людей з інвалідністю, 60% населення, які перебувають за межею бідності", - заявив постійний представник програми розвитку ООН в Україні Ніл Уокер, повідомляє УНІАН.
Нагадаємо, цього року Україна залишиться в десятці найбідніших країн.
Згідно опитувань, лише третині українців вистачає бюджету на харчування, а для купівлі одягу та взуття треба позичати.
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