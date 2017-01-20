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Більше 90 військових ЗСУ перебувають у лікарні

У цьому році на медзабезпечення української армії піде майже 353 мільйона гривень
На сьогодні 91 військовослужбовець із зони проведення АТО перебуває у лікарні, ще 12 - лікуються за кордоном.
Більше 90 військових ЗСУ перебувають у лікарні Фото: radiosvoboda.org

Минулого року Міноборони отримало на медичне забезпечення близько 258 мільйонів гривень, з них близько 230 мільйонів витрачено на закупівлю медикаментів та медичного обладнання, - заявив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, повідомляє прес-центр Міноборони.

Тим часом у цьому році на медзабезпечення української армії піде майже 353 мільйона гривень, зокрема 205 мільйонів із цих коштів планується витратити на закупівлю медикаментів і 93 мільйона гривень — на закупівлю медичного обладнання.

"Нині на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров’я Міноборони перебуває 91 військовослужбовець Збройних Сил України, поранений під час АТО. 12 військовослужбовців проходять лікування за кордоном. Зокрема, четверо — в Угорщині, троє — у Німеччині, по двоє — у США та Італії та один — у Латвії", - наголосили у відомстві.

Також зазначається, що 28 учасників АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах Збройних Сил України.

Нагадаємо, Артемівська лікарня – найближчий медичний заклад до лінії фронту, потребує фінансьвої допомоги задля допомоги постраждалим під час боїв у зоні АТО бійцям та мирним мешканцям.

 
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20 01 2017 13:37
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