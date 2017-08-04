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Більше двох з половиною тисяч людей евакуювали з сирійської провінції Хомс

Загалом район Ваєр мають залишити 15 тисяч осіб
Автоколона з четвертою групою мирних жителів та бійців опозиції, евакуйованих з району Ваєр сирійської провінції Хомс, який знаходиться в облозі сил режиму Асада, попрямувала в місто Джераблус провінції Алеппо.
Більше двох з половиною тисяч людей евакуювали з сирійської провінції Хомс Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє "Анадолу".

"На 55 автобусах район, який знаходиться в облозі, залишили 2538 осіб, зокрема, 733 жінки, 871 дитина, 55 хворих і 12 поранених. Конвой супроводжують 12 машин швидкої допомоги Сирійського Червоного Півмісяця", – йдеться в повідомленні.

Згідно з домовленостями між режимом Асада та прихильниками опозиції, в найближчі тижні Ваєр залишать ще 6,5 тис. осіб.

Загалом район Ваєр мають залишити 15 тис. осіб: 3 тис. будуть розміщені в підконтрольних опозиції районах Хомса, 6 тис. – в Ідлібі, ще 6 тис. – на півночі провінції Алеппо.

Нагадаємо, у сирійському містечку Ідліб унаслідок повітряної атаки з використанням отруйних речовин загинули щонайменше 58 осіб, серед них 9 дітей.

Як відомо, уряд Башара Асада застосовував у Сирії хімічну зброю в останні місяці битви за Алеппо.

Збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

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08 04 2017 21:20
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