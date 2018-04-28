Більше двохсот українських туристів "застрягли" у Єгипті

Понад 200 українських туристів не змогли вилетіти з Шарм-ель-Шейха та очікують на відправлення до Львова.

Як повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, літак з України має забрати туристів вдень 28 квітня.

У коментарі УП Кирилич уточнив, що йдеться про приблизно 215 осіб, однак точна кількість українських громадян, що перебувають у Шарм-ель-Шейху, ще уточнюється.

"За інформацією туроператора та українського консула, громадяни України, які не змогли повернутися до Львова вчора, наразі перебувають в одному з готелів міста. Частина з них залишалася в аеропорту", - зазначив він.

Кирилич нагадав, що з урахуванням вимог адміністрації аеропорту та надзвичайного стану у країні, особи можуть перебувати у приміщенні аеропортів не більше 2 годин.

"Тому частині людей, які лишалися в аеропорту, довелося відбути до готелю і там очікувати на своє повернення в Україну... Туроператор забезпечує усі потреби, які виникають у таких ситуаціях, за власний кошт", - запевнив він.

За словами Кирилича, прибуття літака з України, який забере туристів, очікується після обіду.

Він додав, що аеропорт Львова не мав можливості прийняти літак, замовлений туркомпанією у авіакомпанії EGYPTAIR, тому довелося замовляти літак з України.

Самі пасажири, що очікують повернення з Єгипту до Львова, повідомляють про затримку через авіакомпанію YanAir.

"Вже майже добу не можемо повернутись додому, рейс Шарм- Ель-Шейх, авіакомпанія YanAir5216. Ніхто ніякої інформації не надає. Нас до 200 людей, з них 45 дітей, всі голодні і дуже змерзли", - зазначила одна з туристок у Facebook.