Більше мільйона українців мають психічні розлади, - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України констатує, що 1,2 млн громадян страждає психічними розладами.

"Згідно зі статистикою, в Україні 1,2 млн осіб (це більш ніж 3% всього населення) страждає психічними розладами, і цей показник з кожним роком зростає. Уже який рік поспіль Україна посідає перше місце за кількістю психічних розладів у Європі - майже 2 млн українців щороку стають пацієнтами психіатричних лікарень. За оцінками фахівців, від різних нервових розладів страждає кожен третій українець", - йдеться в повідомленні прес-служби міністерства до Всесвітнього дня психічного здоров'я.

Згідно з прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2020 року психічні розлади увійдуть до першої п'ятірки хвороб, які будуть лідирувати за кількістю людських трудовтрат, пов'язаних із цими захворюваннями.

Психічні розлади обженуть за цим показником навіть серцево-судинні захворювання, які в цей час традиційно лідирують у структурі захворюваності населення Землі.

Нагадаємо, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська звернулася до генерального прокурора Юрія Луценка із закликом розслідувати факти каральної психіатрії за часів СРСР.

На думку Лутковської, для встановлення історичної справедливості Україна зобов'язана провести ретельне розслідування злочинів того часу, "з особливою увагою підійти до вивчення цих документів з огляду на їх значущість для сфери захисту прав людини і недопущення повторення існування каральної психіатрії задля боротьби із інакомисленням".