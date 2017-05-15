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Більше півсотні депутатів регулярно пропускали голосування в парламенті

Найчастіше голосування пропускають представники "Опозиційного блоку" і групи "Відродження"
У цьому році 51 народний депутат пропустив більше 90% голосувань у Верховній Раді України.
Більше півсотні депутатів регулярно пропускали голосування в парламенті Анатолій Гончаров. Фото Ганни Грабарської

Найчастіше голосування пропускають представники "Опозиційного блоку" і групи "Відродження": 19 з 43 депутатів "Опозиційного блоку" і 12 з 26 депутатів "Відродження" пропустили більше 90% голосувань. Про це повідомляється в дослідженні Комітету виборців України.

Чотири народних депутати (Євген Бакулін, Денис Дзензерський, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко), яких розшукує українська влада, ні разу не голосували в цьому році.

Нагадаємо, у 2017 році за прогули засідань Верховної Ради із заробітної плати народних депутатів вирахували 1,7 млн гривень.

Зазначимо, восьмеро народних депутатів Верховної Ради в квітні пропустили всі засідання парламенту.
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15 05 2017 12:57
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