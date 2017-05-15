ПОЛІТИКА НОВИНИУ цьому році 51 народний депутат пропустив більше 90% голосувань у Верховній Раді України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Більше півсотні депутатів регулярно пропускали голосування в парламенті
Найчастіше голосування пропускають представники "Опозиційного блоку" і групи "Відродження"
Анатолій Гончаров. Фото Ганни Грабарської
Найчастіше голосування пропускають представники "Опозиційного блоку" і групи "Відродження": 19 з 43 депутатів "Опозиційного блоку" і 12 з 26 депутатів "Відродження" пропустили більше 90% голосувань. Про це повідомляється в дослідженні Комітету виборців України.
Чотири народних депутати (Євген Бакулін, Денис Дзензерський, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко), яких розшукує українська влада, ні разу не голосували в цьому році.
Нагадаємо, у 2017 році за прогули засідань Верховної Ради із заробітної плати народних депутатів вирахували 1,7 млн гривень.
Зазначимо, восьмеро народних депутатів Верховної Ради в квітні пропустили всі засідання парламенту.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 05 2017 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану