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Більше половини українців не планують відпочивати, - ОПИТУВАННЯ

Чим нижчий дохід, тим більше тих, хто не поїде відпочивати
64% українців не планують відпочивати, кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати складає 22%.
Більше половини українців не планують відпочивати, - ОПИТУВАННЯ Фото: Casa Malca / Facebook

Кількість тих, хто не поїде відпочивати, обернено пропорційна рівню фінансової забезпеченості: чим нижчий дохід, тим більше тих, хто не поїде відпочивати та навпаки, - свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Тих, хто планує їхати за кордон найбільше серед тих, хто може дозволити собі купувати коштовні речі (16%). 

Дослідження тривало з 18 по 30 травня. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2025 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє, що кількість бідних громадян, доходи яких менші від реального прожиткового мінімуму, зменшилася на 15% з 54,5% до 39,4%.

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19 06 2018 15:40
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