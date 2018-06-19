Більше половини українців не планують відпочивати, - ОПИТУВАННЯ

Чим нижчий дохід, тим більше тих, хто не поїде відпочивати

64% українців не планують відпочивати, кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати складає 22%.

Кількість тих, хто не поїде відпочивати, обернено пропорційна рівню фінансової забезпеченості: чим нижчий дохід, тим більше тих, хто не поїде відпочивати та навпаки, - свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Тих, хто планує їхати за кордон найбільше серед тих, хто може дозволити собі купувати коштовні речі (16%).

Дослідження тривало з 18 по 30 травня. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2025 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє, що кількість бідних громадян, доходи яких менші від реального прожиткового мінімуму, зменшилася на 15% з 54,5% до 39,4%.