Більше половини українців не планують відпочивати, - ОПИТУВАННЯ
Кількість тих, хто не поїде відпочивати, обернено пропорційна рівню фінансової забезпеченості: чим нижчий дохід, тим більше тих, хто не поїде відпочивати та навпаки, - свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Тих, хто планує їхати за кордон найбільше серед тих, хто може дозволити собі купувати коштовні речі (16%).
Дослідження тривало з 18 по 30 травня. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2025 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.
У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.
Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.
Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє, що кількість бідних громадян, доходи яких менші від реального прожиткового мінімуму, зменшилася на 15% з 54,5% до 39,4%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"