Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Більше третини киян можуть не отримати субсидію через борги

У разі, якщо боржники не реструктуризують або не виплатять борги до 15 серпня, субсидія їм буде нарахована на наступний період з дати врегулювання боргової питання і повторної подачі заявки на субсидію
Більше третини субсидіантів Києва можуть не отримати субсидію на наступний період, якщо до 15 серпня не вирішать питання з заборгованістю.
Більше третини киян можуть не отримати субсидію через борги Фото: УНІАН

"З 280 тисяч сімей 98 тисяч втратили право на субсидію у зв'язку із заборгованостями. 280 тисяч домогосподарств – це всі сім'ї - одержувачі субсидії станом на перше травня 2017 року", - повідомив на прес-конференції заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, йдеться на сайті КМДА.

При цьому, він зазначив, що субсидіантам-боржникам буде автоматично перепризначена субсидія на наступний період з квітня 2017 року, якщо вони врегулюють питання із заборгованістю за комунальні послуги шляхом її повної виплати або реструктуризації до 15 серпня 2017 року.

Нагадаємо, що в Україні за минулий опалювальний період сума невикористаних субсидій склала понад 14 млрд гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 07 2017 16:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.