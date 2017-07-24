Більше третини киян можуть не отримати субсидію через борги
"З 280 тисяч сімей 98 тисяч втратили право на субсидію у зв'язку із заборгованостями. 280 тисяч домогосподарств – це всі сім'ї - одержувачі субсидії станом на перше травня 2017 року", - повідомив на прес-конференції заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, йдеться на сайті КМДА.
При цьому, він зазначив, що субсидіантам-боржникам буде автоматично перепризначена субсидія на наступний період з квітня 2017 року, якщо вони врегулюють питання із заборгованістю за комунальні послуги шляхом її повної виплати або реструктуризації до 15 серпня 2017 року.
Нагадаємо, що в Україні за минулий опалювальний період сума невикористаних субсидій склала понад 14 млрд гривень.
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