Більше третини киян можуть не отримати субсидію через борги

У разі, якщо боржники не реструктуризують або не виплатять борги до 15 серпня, субсидія їм буде нарахована на наступний період з дати врегулювання боргової питання і повторної подачі заявки на субсидію

Більше третини субсидіантів Києва можуть не отримати субсидію на наступний період, якщо до 15 серпня не вирішать питання з заборгованістю.

"З 280 тисяч сімей 98 тисяч втратили право на субсидію у зв'язку із заборгованостями. 280 тисяч домогосподарств – це всі сім'ї - одержувачі субсидії станом на перше травня 2017 року", - повідомив на прес-конференції заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, йдеться на сайті КМДА.

При цьому, він зазначив, що субсидіантам-боржникам буде автоматично перепризначена субсидія на наступний період з квітня 2017 року, якщо вони врегулюють питання із заборгованістю за комунальні послуги шляхом її повної виплати або реструктуризації до 15 серпня 2017 року.

Нагадаємо, що в Україні за минулий опалювальний період сума невикористаних субсидій склала понад 14 млрд гривень.