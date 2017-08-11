Більше третини українців досі користується "ВКонтаке"
Про це свідчать дані щомісячного дослідження інтернет-аудиторії України, що проводиться компанією Factum Group Ukraine, повідомляє Watcher.
У дослідженні зазначається, що з серпня по жовтень кількість українських користувачів "Вконтакте" збільшилась з 35% до 39%.
Аналіз української інтернет-аудиторії показав, що з серпня зросла кількість користувачів серед українців і в соціальній мережі "Однокласники" - з 23% до 26% . А кількість користувачів Mail.ru коливається на рівні 16%-18%.
В трійку лідерів традиційно ввійшли – Google, YouTube та Facebook. На них припадає 87%, 74% та 55% українських користувачів відповідно.
"Дослідження побудоване на роботі постійно діючої репрезентативної панелі інтернет-користувачів, на домашні та робочі комп’ютери яких установлене спеціальне програмне забезпечення", - сказано у публікації.
Також там зазначається, що дана методологія дозволяє здійснювати моніторинг усіх відвідуваних українськими користувачами інтернет-ресурсів. Панель репрезентує інтернет-користувачів усієї України (без АР Крим) у віці 15 років +.
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Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У червні петиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду.
Київський офіс соціальної мережі "ВКонтакте" закрили через санкції.
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