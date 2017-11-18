Більше за Україну у протистоянні агресору не зробив ніхто, - посол Фрід
"Політика санкцій щодо Кремля має бути продовжена, а самі санкції розширені", - переконаний Фрід.
За словами Фріда, "Росія хоче забрати українську незалежність, перетворивши її на залежність! Але цього не допустить сам український народ за підтримки міжнародного співтовариства і американських партнерів", - наголосив дипломат.
"З такими професійними американськими дипломатами як посол Фрід ми працюємо і обговорюємо необхідність посилення і розширення санкцій для того, щоб російський агресор вийшов з України. Щоб нарешті зупинилося насильство, були повернуті всі заручники і без жодних передумов. Всі українські громадяни, наші політв’язні, які перебувають на території Росії або на тимчасово окупованих територіях мають бути звільнені з полону",- зазначив на зустрічі Валентин Наливайченко.
Нагадаємо, що оборонний бюджет США на 2018 рік, що передбачає $350 млн на безпекову допомогу Україні, спрямований на підпис Президентові США.
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