Більшість депутатів БПП проти введення візового режиму з Росією, - Гончаренко
"Було попереднє обговорення (на засіданні фракції в понеділок). Жодні рішення не ухвалювалися, тому що такого пункту поки немає у порядку денному на тиждень. Можливо, ми повернемося до обговорення цього питання в четвер", - повідомив заступник керівника БПП Олексій Гончаренко журналістам за результатами засідання фракції БПП в понеділок увечері, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні звучали думки. Більшість висловлювалася проти такої ініціативи їхніх колег, які озвучували (свою позицію з цього питання). Але жодних рішень ми не ухвалювали", - додав він.
За його словами, висловлювалися сумніви в реалізації візового режиму з РФ, які грунтуються, зокрема, на тому, що Україна не контролює ділянку спільного кордону. Крім того, очевидно, що РФ в такому випадку дзеркально також введе візи і для українських громадян, і в такому випадку доведеться відкрити російські консульські відділення в обласних центрах, де утворяться великі черги.
"Тим самим ми дамо їм можливість відрізати наших громадян в Криму. Про це говорив пан Рефат Чубаров. І багато інших питань. Для багатьох українців це буде проблема - отримати ту візу", - додав нардеп.
Він підкреслив, що в ідеї візового режиму з РФ "є багато мінусів, а плюси не зовсім очевидні".
Гончаренко також розповів, що на засіданні фракції БПП не було членів уряду, і фракція не обговорювала проект пенсійної реформи, оскільки його поки немає в порядку денному роботи парламенту на майбутній пленарний тиждень.
Нагадаємо, що агентство РБК-Україна стверджувао, що минулого пленарного тижня у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.
Раніше, 3 жовтня спікер парламенту Андрій Парубій запропонував розглянути введення візового режиму з РФ через затримання в РФ українського журналіста Романа Сущенка. Він висловив упевненість, що Рада підтримає цю ініціативу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану