В Миколаївській облраді відмовились визнати Росію агресором

37 депутатів з 56-ти присутніх підтримали рішення про зняття з порядку денного відповідне питання

Депутати Миколаївської обласної ради 30 березня відмовилися розглядати на сесії питання визнання Російської Федерації країною-агресором.

Натомість, присутній на сесії голова облдержадміністрації Олексій Савченко разом з працівниками апарату та керівниками районів на знак протесту залишив зал засідання, повідомляє "Укрінформ".

"37 депутатів з 56-ти присутніх підтримали рішення про зняття з порядку денного питання про визнання Російської Федерації країною-агресором та ще низки інших питань, внесених на сесію головою ОДА. Відтак, ми не можемо їх розглядати", - сказала голова обласної ради Вікторія Москаленко.

Варто зазначити, що в квітні 2015 року Миколаївська обласна рада підтримала постанову ВР України від 27 січня 2015 року щодо визнання Російської Федерації державою-агресором. Тоді у сесії взяли участь 63 депутати, 55 з яких висловилися "за". Проти були лише комуністи, двоє депутатів утрималися.

Проте, це питання знову було внесено в порядок денний сьогоднішньої сесії президією обласної ради за пропозицією Савченка. Він мотивував це тим, що зараз працює інший склад депутатів і йому важливо знати їх точку зору.

Паралельно мали розглядатися питання невиконання своїх повноважень депутатом Миколою Скорим, який назвав український прапор "бандерівським", та відміни скандального рішення про надання гірничого відводу ТОВ "Південний кар'єр". Усі вони зняті з порядку денного.