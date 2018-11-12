Більшість французів залишилися незадоволеними телезверненням Макрона
Згідно з даними опублікованого у вівторок опитування, 59% жителів країни заявили, що мова глави держави не переконала їх, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Учасників опитування також попросили оцінити кожну окрему міру, анонсовану президентом Франції. Так, наприклад, 85% французів залишилися задоволені рішенням не стягувати з наступного року податки з оплати понаднормових годин. Крім того, 61% опитаних позитивно оцінили підвищення на 100 євро мінімального розміру оплати праці.
Тим часом, на думку 54% респондентів, рух "жовті жилети" має продовжувати акції протесту, тоді як 46% вважають правильним припинити маніфестації.
Телезвернення Макрона напередодні подивилися 23 млн телеглядачів, що вдвічі більше тієї кількості французів, які стежили за виступом лідера 27 листопада, коли він представив багаторічний план з енергетики Франції.
Опитування проводилося з вечора 10 грудня до 11 грудня. У ньому взяли участь майже 1 тис. французів.
Нагадаємо, Еммануель Макрон у понеділок увечері в телезверненні до нації закликав припинити безлади в країні, оголосивши низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.
Він заявив, що з наступного року у Франції на 100 євро буде збільшена мінімальна заробітна плата, передбачено заходи щодо поліпшення забезпечення пенсіонерів, робота в понаднормові години буде оплачуватися без відрахування податків.
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