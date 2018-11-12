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Більшість французів залишилися незадоволеними телезверненням Макрона

Жителі країни заявили, що мова глави держави не переконала їх
Більша частина французів залишилася незадоволена промовою президента Франції Еммануеля Макрона щодо соціально-економічних заходів у відповідь на протести "жовтих жилетів", свідчать результати опитування компанії Odoxa для газети Figaro і радіостанції France Info.
Більшість французів залишилися незадоволеними телезверненням Макрона Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Згідно з даними опублікованого у вівторок опитування, 59% жителів країни заявили, що мова глави держави не переконала їх, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Учасників опитування також попросили оцінити кожну окрему міру, анонсовану президентом Франції. Так, наприклад, 85% французів залишилися задоволені рішенням не стягувати з наступного року податки з оплати понаднормових годин. Крім того, 61% опитаних позитивно оцінили підвищення на 100 євро мінімального розміру оплати праці.

Тим часом, на думку 54% респондентів, рух "жовті жилети" має продовжувати акції протесту, тоді як 46% вважають правильним припинити маніфестації.

Телезвернення Макрона напередодні подивилися 23 млн телеглядачів, що вдвічі більше тієї кількості французів, які стежили за виступом лідера 27 листопада, коли він представив багаторічний план з енергетики Франції.

Опитування проводилося з вечора 10 грудня до 11 грудня. У ньому взяли участь майже 1 тис. французів.

Нагадаємо, Еммануель Макрон у понеділок увечері в телезверненні до нації закликав припинити безлади в країні, оголосивши низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.

Він заявив, що з наступного року у Франції на 100 євро буде збільшена мінімальна заробітна плата, передбачено заходи щодо поліпшення забезпечення пенсіонерів, робота в понаднормові години буде оплачуватися без відрахування податків.

 

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11 12 2018 21:28
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