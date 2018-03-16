Більшість країн Радбезу ООН підтримала територіальну цілісність України

Та наголосила на незаконних діях Росії в Криму

Більшість країн-учасниць засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в окупованому Криму, що відбулося напередодні у форматі Appia, висловило підтримку цілісності України.

Про це йдеться у повідомленні постійного представництва України при ООН.

"Переважна більшість держав-членів РБ ООН висловила повну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та наголосила на незаконних діях РФ в Криму. Проведення засідання засвідчило, що тимчасова російська окупація АР Крим і м.Севастополь продовжує перебувати в полі зору міжнародної спільноти та на активному порядку денному РБ ООН", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 15 березня відбулося відкрите засідання РБ ООН, присвячене проблематиці тимчасової окупації Криму. Засідання було скликане делегаціями Швеції, Великої Британії, Нідерландів, Польщі та США за ініціативи України.

Як доповідачі у заході взяли участь заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль та представник Меджлісу кримськотатарського народу в США Айла Баккаллі. Під час засідання було також розширене письмове звернення колишнього радника генерального секретаря ООН з питань України Роберта Серрі.

Зокрема, Зеркаль акцентувала увагу на правових аспектах злочинних дій РФ з окупації Криму, ситуації з правами людини, а також мілітаризації півострова.

Окремо заступник керівника українського зовнішньополітичного відомства відзначила триваючу інформаційну війну РФ та намагання дезінформувати світову спільноту у контексті розвитку ситуації в Україні в 2014 році.

Значна частина виступу Зеркаль також була присвячена заходам, які здійснюються Україною на напрямі деокупації Криму з використанням міжнародно-правових механізмів. Зокрема, держави-члени РБ ООН були проінформовані про динаміку розгляду позовів України Міжнародним судом ООН, Міжнародним кримінальним судом та в рамках арбітражного провадження через порушення РФ Конвенції ООН з морського права.

Вона також засудила наміри РФ провести президентські вибори на території окупованого Криму. "Ці вибори є ще одним випробуванням для міжнародної спільноти та для Організації Об'єднаних Націй. Ми не повинні миритися з іще одним грубим порушенням міжнародного права", - наголосила представник України. У цьому зв'язку Зеркаль закликала міжнародне товариство посилити санкції проти Росії.

Як зазначається, засідання Ради Безпеки ООН проходило за формулою Арріа. Такі засідання проводяться з метою надання членам Ради можливість отримати інформацію з того чи іншого питання від широкого кола учасників, які зазвичай позбавлені можливості бути заслуханими Радою Безпеки.

Ці засідання можуть проводитися в закритому (за участю лише членів РБ ООН) та відкритому (для усіх держав-членів ООН) форматах і дозволяють учасниками вести прямий діалог з представниками урядів, міжнародних організацій та недержавними акторами з питань, що входять до сфери компетенції РБ ООН.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що Москву могли свідомо підвести до анексії Криму.