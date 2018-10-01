Більшість криптовалют демонструють спадаючу тенденцію

Вісім з десяти найпопулярніших криптовалют знаходяться в "червоній" зоні і демонструють спадаючу тенденцію.

Про це свідчать дані CoinMarketcap.

Відзначається, що таку тенденцію демонструють більшість криптовалют першої сотні. Загальна капіталізація ринку знизилася більш ніж на 12% до 702 млрд доларів, хоча ще 7 січня вона становила понад 800 мільярдів.

Найбільше зниження демонструють Ripple - 16,43%, Cardano - 14,26% і Stellar - 13,79%.

Bitcoin за останню добу втратив 4% вартості.

Позитивну тенденцію демонструю Ethereum, який виріс на 12,83%, та Bitcoin Cash, який набрав 12,26%.

Нагадаємо, що процесингова компанія Visa відмовилася обслуговувати картки з підтримкою Bitcoin.