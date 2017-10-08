CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБільшість поляків вважають, що Німеччина повинна виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну Польщі під час Другої світової війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Більшість поляків хочуть репарацій від Німеччини, - опитування
31% опитаних висловили протилежну думку
Фото: apnews.com
Про це йдеться в результатах опитування Ipsos, повідомляє Polskie Radio.
Згідно з опитуванням, 31% опитаних висловили протилежну думку, а 6% - не визначилися.
68% респондентів відповіли позитивно, коли їх запитали: "Як ви думаєте, чи німці повинні заплатити Польщі компенсацію за злочини геноциду, вчинені ними проти польської нації під час Другої світової війни?"
Повідомляється, що соціологічна компанія Ipsos провела своє опитування 8-9 серпня.
Нагадаємо, польська влада розмірковує над вимогою від Німеччини виплатити репарації в зв'язку з втратами Польщі під час Другої світової війни.
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10 08 2017 22:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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