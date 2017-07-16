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Більшість поляків не бажають приймати біженців, – РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

65% опитаних вважають, що Польща не повинна виконувати зобов'язання перед ЄС
Більшість жителів Польщі не хочуть, щоб країна приймала біженців за угодою з ЄС.
Більшість поляків не бажають приймати біженців, – РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ Фото: Reuters

Про це свідчать результати опитування центру Kantar Millward Brown, повідомляє TVN24.

65% опитаних вважають, що Польща не повинна виконувати зобов'язання перед ЄС і приймати біженців. 28% респондентів висловилися за прийом біженців, а 7% не визначилися з відповіддю.

Опитування проводилося 11-12 липня 2017 року на загальнонаціональному рівні за допомогою стаціонарних і мобільних телефонів серед людей у віці старше 18 років. Розмір вибірки – 1008 осіб.

Нагадаємо, глава правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польща не несе ніякої відповідальності за ситуацію, в якій опинилися біженці з Близького Сходу й Африки, а отже має повне моральне право не приймати їх в країні.

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16 07 2017 21:30
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