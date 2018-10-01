Більшість росіян вважають США та Україну більшою загрозою, ніж ІДІЛ, - ОПИТУВАННЯ
Про це свідчать результати опитування, проведеного "Левада-центром", пише УНІАН.
Зокрема, відповідаючи на запитання, чи є у сьогоднішньої Росії вороги, 66% учасників опитування відповіли ствердно, 21% - заперечно, 13% вагалися з відповіддю.
Серед тих, хто вважає, що у Росії є вороги, 68% назвали ворогом США, 29% - Україну, 14% - Євросоюз, 10% - колишні республіки СРСР (країни Балтії, Грузію тощо), 8% - Польщу, 6% - Німеччину, 6% - НАТО, 6% - Англію, 5% - ісламістів, прихильників фундаментального ісламу (ІДІЛ).
Країни Близького Сходу ворогами Росії назвали 4% опитаних. Водночас для 4% респондентів ворогами Росії є ті, "хто сьогодні перебуває при владі (чиновники, уряд, "друзі Путіна").
Тероризм ворогом Росії назвали 3%, країни Далекого Сходу - 3%, корупцію - 3%, олігархів і банкірів - 2%, Китай - 2%, опозицію (п'яту колону, Навального) - 2%, русофобів, західників - 1%.
Нагадаємо, 41% респондентів вважають, що Росія повинна підтримувати "ДНР" і "ЛНР" у війні на Донбасі.
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