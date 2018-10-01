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Більшість росіян вважають США та Україну більшою загрозою, ніж ІДІЛ, - ОПИТУВАННЯ

Водночас для 4% респондентів ворогами Росії є ті, "хто сьогодні перебуває при владі (чиновники, уряд, "друзі Путіна")
Сполучені Штати Америки та Україна значно випередили терористичну організацію "Ісламська держава" у списку ворогів для росіян.
Більшість росіян вважають США та Україну більшою загрозою, ніж ІДІЛ, - ОПИТУВАННЯ Фото: EPA

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Левада-центром", пише УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи є у сьогоднішньої Росії вороги, 66% учасників опитування відповіли ствердно, 21% - заперечно, 13% вагалися з відповіддю.

Серед тих, хто вважає, що у Росії є вороги, 68% назвали ворогом США, 29% - Україну, 14% - Євросоюз, 10% - колишні республіки СРСР (країни Балтії, Грузію тощо), 8% - Польщу, 6% - Німеччину, 6% - НАТО, 6% - Англію, 5% - ісламістів, прихильників фундаментального ісламу (ІДІЛ).

Країни Близького Сходу ворогами Росії назвали 4% опитаних. Водночас для 4% респондентів ворогами Росії є ті, "хто сьогодні перебуває при владі (чиновники, уряд, "друзі Путіна").

Тероризм ворогом Росії назвали 3%, країни Далекого Сходу - 3%, корупцію - 3%, олігархів і банкірів - 2%, Китай - 2%, опозицію (п'яту колону, Навального) - 2%, русофобів, західників - 1%.

Нагадаємо, 41% респондентів вважають, що Росія повинна підтримувати "ДНР" і "ЛНР" у війні на Донбасі.

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10 01 2018 11:53
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