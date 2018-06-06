Більшість українських заробітчан не планують лишатися в Польщі
Про це йдеться в дослідженні "Барометр трудової міграції" в першому півріччі 2018 року, підготовленому компанією Personel Service, повідомляє "Укрінформ".
Таке бажання декларують лише 11% українських заробітчан, які перебувають у Польщі.
"11% працівників з України, які працювали в Польщі, думають про те, щоб оселитися в Польщі постійно, 15% ще не знають, чи в майбутньому приймуть таке рішення, і 3/4 українців сприймають перебування в Польщі як тимчасове, що означає: після завершення праці вони хочуть повернутися на Батьківщину",- підкреслюється у дослідженні.
Про купівлю житла в Польщі думають 3% українців, які коли-небудь працювали в Польщі, а 0,5% декларують, що вже мають квартиру чи будинок у Польщі. Крім того, 3% українців, які працюють у Польщі, хочуть відкрити в Польщі свою фірму.
Найчастішими причинами, чому українські трудові мігранти обирають Польщу, є: географічна близькість (53,3%), зарплата (44%), низький мовний бар’єр (33,8%), а також наявність близьких, які вже працюють у Польщі (30%).
Нагадаємо, що дедалі більше українців у Польщі мають такі ж зарплати, як і поляки, при цьому роботодавці не виключають, що платитимуть їм більше.
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