Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Більшість українських заробітчан не планують лишатися в Польщі

11% працівників з України, які працювали в Польщі, думають про те, щоб оселитися в Польщі постійно
Переважна більшість українських трудових мігрантів (73%) не мають наміру залишатися жити в Польщі.
Більшість українських заробітчан не планують лишатися в Польщі Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться в дослідженні "Барометр трудової міграції" в першому півріччі 2018 року, підготовленому компанією Personel Service, повідомляє "Укрінформ".

Таке бажання декларують лише 11% українських заробітчан, які перебувають у Польщі.

"11% працівників з України, які працювали в Польщі, думають про те, щоб оселитися в Польщі постійно, 15% ще не знають, чи в майбутньому приймуть таке рішення, і 3/4 українців сприймають перебування в Польщі як тимчасове, що означає: після завершення праці вони хочуть повернутися на Батьківщину",- підкреслюється у дослідженні.

Про купівлю житла в Польщі думають 3% українців, які коли-небудь працювали в Польщі, а 0,5% декларують, що вже мають квартиру чи будинок у Польщі. Крім того, 3% українців, які працюють у Польщі, хочуть відкрити в Польщі свою фірму.

Найчастішими причинами, чому українські трудові мігранти обирають Польщу, є: географічна близькість (53,3%), зарплата (44%), низький мовний бар’єр (33,8%), а також наявність близьких, які вже працюють у Польщі (30%).

Нагадаємо, що дедалі більше українців у Польщі мають такі ж зарплати, як і поляки, при цьому роботодавці не виключають, що платитимуть їм більше.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2018 19:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.