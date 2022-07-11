Більшість українців, попри війну, вірять у щасливе майбутнє України у складі ЄС
Про свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Опитаним пропонувалося обрати, з яким із двох сценаріїв майбутнього України – оптимістичним чи песимістичним – вони згодні в більшій мірі.
За десять років 88% опитаних бачать Україну процвітаючою країною у складі ЄС. З них 63% респондентів повністю поділяють такий погляд, ще 26% скоріше погоджуються. Натомість 5% респондентів вважають, що за десять років Україна буде спустошеною країною з відтоком людей.
Незалежно від віку та мови, кількість оптимістів серед опитаних значно превалює над кількістю песимістів.
Також фактично у всіх регіонах країни абсолютна більшість з надією бачать майбутнє України: від 90% опитаних мешканців західних регіонів до 76% респондентів на сході, де тривають активні бойові дії. На півдні, де також точаться важків бої, в успіх України у майбутньому вірять 89% респондентів (при лише 7% песимістів).
Респондентів, які оптимістично бачать майбутнє України, додатково запитували чи готові вони терпіти матеріальні труднощі протягом трьох-п'яти років для омріяного результату. 96% респондентів-оптимістів готові.
"В українців є сформований позитивний образ майбутнього України. І що важливо, що ця мрія більшості – успішна Україна у сім’ї європейських народів – вважається цілком досяжною і вартою трагічних «інвестицій» сьогодення. Сьогоднішня стійкість – на фронті та у цивільному житті – трансформується у винагороду для себе та нащадків у майбутньому. Це допомагає "тримати стрій" та методично рухатися до реалізації мрії", - пояснює заступник директора КМІС Антон Грушецький.
Раніше повідомлялось, що за продовження боротьби проти окупантів виступають 86% українців.
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