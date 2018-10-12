Більшість українців за обмеження прав ромів і сексменшин, - опитування

Жителі України переважно вважають, що права ромів, наркозалежних та представників сексменшин повинні бути обмежені в тій чи іншій мірі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, презентованого у понеділок у Києві.

Зазначається, що 12% опитаних переконані, що права ромів безумовно повинні бути обмежені, 35% вважають, що їх права можуть бути обмежені при певних обставинах, в той час як 37% вірять, що обмежувати права ромів не можна.

Також згідно з даними опитування 27% респондентів впевнені, що безумовно мають бути обмежені і права наркозалежних, 38% вважають, що їх права можуть бути обмежені при певних обставинах. Тільки 23% вірять, що обмежувати права наркозалежних можна.

Крім того, 21% українців вважає, що права геїв, лесбіянок, транссексуалів безумовно повинні бути обмежені, 26% вважають, що їх права можуть бути обмежені при певних обставинах. 38% заявляють, що обмежувати права геїв, лесбіянок, транссексуалів не можна.

Повідомляється, що загальнонаціональне опитування було проведено Центром інформації про права людини і Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва за підтримки Програми розвитку ООН в Україні в період з 11 по 24 липня 2018 року.

Всього було опитано 1 998 респондентів у всіх областях України та в м.Київ, за винятком окупованих територій України. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,2%.