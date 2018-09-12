Більшість вірмен проігнорувала парламентські вибори

Остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах у Вірменії склала всього лише 48,63%.

Вперше в історії країни більшість виборців проігнорувала загальнодержавні вибори, пише News.am.

У голосуванні взяли участь 1 млн 260 тис. 840 виборців з 2 млн 592 тис. 481, що володіють правом голосу, повідомив на брифінгу голова Центральної виборчої комісії Вірменії Тигран Мукучян.

Провальною виявилася явка практично у всіх великих містах. У столиці країни Єревані до моменту закриття виборчих дільниць проголосували 47,6% виборців (404 599), у другому місті Вірменії Гюмрі - 39,22% (48 817), в третьому місті Ванадзоре - 46,66% (44 949).

У країні давно немає мінімального порогу явки виборців на парламентських виборах, тобто вони будуть оголошені такими, що відбулися за будь-якої активності.

Нагадаємо, що в квітні 2018 року у Вірменії почалися масові демонстрації проти призначення прем'єр-міністром Сержа Саргсяна, який був президентом з 2008 року. Під тиском вулиці 23 квітня Саргсян пішов у відставку, а в травні прем'єр-міністром обрали Нікола Пашиняна.

Перед цим у Вірменії була проведена конституційна реформа, в результаті чого країна перейшла до парламентської форми правління. Тепер депутати обирають і президента, і прем'єр-міністра. Повноваження глави держави суттєво урізали, а всю повноту влади сконцентрував у своїх руках голова уряду.

16 жовтня 2018 року Нікол Пашинян пішов у відставку з посади голови уряду. Зробив він це після того, як лідери парламентських партій пообіцяли, що не висуватимуть своїх кандидатів на посаду прем'єр-міністра. За Конституцією Вірменії, якщо впродовж 14 днів парламент не обере главу уряду, він має бути розпущений. Оскільки цього не сталося, парламент був розпущений.