Більшість злочинів проти Майдану уже розслідувані, - Горбатюк

Більша частина з 4700 злочинів проти Майдану уже розслідувані, повідомлено про підозру 442 особам.

"На сьогоднішній день з тих 4700 злочинів, які розслідувалися слідчими, більша частина злочинів розкрита. Тобто встановлені обставини вчинення цих злочинів, в найкращому варіанті, який у нас є, встановлені і виконавці, і організатори та замовники, і пособники, у тому числі так звана середня ланка, через яких подавалися вказівки", - повідомив начальник управління спец розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, інформує "Українська правда".

За словами Горбатюка, наразі перевіряється на причетність до цих злочинів понад 15 тисяч осіб, в тому числі правоохоронців.

"Повідомлено про підозру 442 особам, з них слідчими генпрокуратури – 298 особам. Щодо 279 осіб обвинувальні акти направлені до суду (з них слідчими – 158). Під вартою перебувають 13 осіб. Їх могло би бути набагато більше, але ви бачите неодноразові випадки зміни запобіжних заходів суддями навіть особам, які підозрювалися у вчиненні 3 убивств і 33 замахів на вбивство, і які після зміни запобіжного заходу у квітні 2017 року втекли з України", - сказав Горбатюк.

На сьогодні 52 особи визнані винними у злочинах проти Майдану, додав він.

"Щодо них ухвалені обвинувальні вироки. Призначено покарання. До позбавлення волі на сьогодні засуджено 9 осіб", - сказав представник ГПУ.

"З них 5 прокурорам, 7 суддям, 24 правоохоронцям, серед яких 1 слідчий, та ще 5 тітушкам. До суду направлено 16 обвинувальних актів стосовно 34 осіб. За результатами розгляду судами ухвалено 4 обвинувальні вироки відносно 4 осіб. Стосовно 3 – це позбавлення волі", - сказав Горбатюк.

Він відзначив, що при цьому його постійно питають, чому немає результатів.

"Здійснюється розслідування загалом 4700 епізодів вчинених злочинів. При цьому понад 4100 розслідується саме слідчими ГПУ. Зі штатом у 46 слідчих та галузевим відділом у 33 прокурори", - побідкався Горбатюк.

За цей час проведена велика робота, додав він.

"Результати є. Вони відчутні. Основна частина роботи на теперішній час проведена", - підсумував Горбатюк.

Нагадаємо, Горбатюк заявив, що ГПУ з 17 липня розпочне проведення слідчого експерименту в центрі Києва в рамках розслідування "справ Майдану", який триватиме протягом місяця.

Тоді начальник слідчого управління звертав увагу, що буде тимчасово перенесений пам'ятник і хрест Героям небесної сотні в зв'язку з необхідністю проведення слідчих дій на тому місці.

22 жовтня Горбатюк заявив, що слідчі Генпрокуратури так і не змогли провести слідчий експеримент на алеї Героїв небесної сотні у Києві.