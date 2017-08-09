Частину Луганської області знеструмлено Немає світла майже в усіх великих містах

Більшу частину підконтрольної Луганської області знеструмлено через відключення лінії електропередачі "Луганська ТЕС - Лисичанськ".

Фото: 7dniv.info

Автоматичний захист на повітряній лінії 220 кВ, що належить "Укренерго", спрацював о 9:56, - повідомляє компанія "Луганське енергетичне об'єднання". Це призвело до знеструмлення більшої частини Луганській області, зокрема, без електрики виявилися населені пункти Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське, Золоте, Кабанне та інші. Світло є в Станиці Луганській, Щасті, Новоайдарі, Старобільську. За даними ЛЕО, фахівці "Укренерго" вже виїхали для відновлення електропостачання. Прифронтові Жованку, Бахмутку і Піски Донецької області підключили до мережі електропостачання. Нагадаємо, прифронтові Жованку, Бахмутку і Піски Донецької області підключили до мережі електропостачання.

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