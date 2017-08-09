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Частину Луганської області знеструмлено

Немає світла майже в усіх великих містах
Більшу частину підконтрольної Луганської області знеструмлено через відключення лінії електропередачі "Луганська ТЕС - Лисичанськ".
Частину Луганської області знеструмлено Фото: 7dniv.info

Автоматичний захист на повітряній лінії 220 кВ, що належить "Укренерго", спрацював о 9:56, -  повідомляє компанія "Луганське енергетичне об'єднання".

Це призвело до знеструмлення більшої частини Луганській області, зокрема, без електрики виявилися населені пункти Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське, Золоте, Кабанне та інші.

Світло є в Станиці Луганській, Щасті, Новоайдарі, Старобільську.

За даними ЛЕО, фахівці "Укренерго" вже виїхали для відновлення електропостачання.

Прифронтові Жованку, Бахмутку і Піски Донецької області підключили до мережі електропостачання.

Нагадаємо, прифронтові Жованку, Бахмутку і Піски Донецької області підключили до мережі електропостачання.

 
 
 
 
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08 09 2017 13:08
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