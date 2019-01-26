Біля аеропорту "Бориспіль" збудують автобусну станцію
Про це повідомив комерційний директор "Борисполя" Георгій Зубко, інформує Центр транспортних стратегій.
Автобусна станція матиме 16 платформ і розмістять її біля термінала D.
Зубко зазначив, що зараз автобуси мають місце для парковки, утім адміністрація аеропорту хоче покращити цю ситуацію.
Наразі в аеропорту розробляють проект та узгоджують деталі майбутньої станції, а також організації під’їздів до неї.
На території станції буде зона очікування для пасажирів автобусів і потягів.
Також планується облаштувати "кімнату матері й дитини", розмістять заклади громадського харчування та кімнати відпочинку для водіїв.
Нагадаємо, що 30 листопада відбувся запуск рейкового автобуса, який курсуватиме між київським залізничним вокзалом та аеропортом "Бориспіль".
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