ПОЛІТИКА НОВИНИНевідомі побили знімальну групу "Радіо Свобода" біля аеропорту "Київ" ввечері у вівторок.
"Щойно біля віп-терміналу аеропорту Київ люди які постійно охороняють прильоти і вильоти Віктора Медведчука, люди в масках і балаклавах перешкоджали нашій законній журналістській діяльності", - написав він.
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Біля аеропорту "Київ" люди Медведчука побили знімальну групу "Радіо Свобода"
Журналісти хотіли зняти приліт літака Віктора Медведчука з Росії і вихід з терміналу
Віктор Медведчук. Фото: watcher.com.ua
Про це повідомляє журналіст Михайло Ткач у Facebook.
"Щойно біля віп-терміналу аеропорту Київ люди які постійно охороняють прильоти і вильоти Віктора Медведчука, люди в масках і балаклавах перешкоджали нашій законній журналістській діяльності", - написав він.
Ткач розповів, що били ліктями, штовхали, робили підніжки, у оператора двічі вибили камеру з рук.
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Крім того, нападники заблокували авто знімальної групи з реєстратором "аби завадити зняти приліт літака Віктора Медведчука з Росії і вихід з терміналу", - зазначив журналіст.
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07 11 2017 23:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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