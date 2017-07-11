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Біля аеропорту "Київ" люди Медведчука побили знімальну групу "Радіо Свобода"

Журналісти хотіли зняти приліт літака Віктора Медведчука з Росії і вихід з терміналу
Невідомі побили знімальну групу "Радіо Свобода" біля аеропорту "Київ" ввечері у вівторок.
Біля аеропорту "Київ" люди Медведчука побили знімальну групу "Радіо Свобода" Віктор Медведчук. Фото: watcher.com.ua

Про це повідомляє журналіст Михайло Ткач у Facebook.

"Щойно біля віп-терміналу аеропорту Київ люди які постійно охороняють прильоти і вильоти Віктора Медведчука, люди в масках і балаклавах перешкоджали нашій законній журналістській діяльності", - написав він.
Ткач розповів, що били ліктями, штовхали, робили підніжки, у оператора двічі вибили камеру з рук.

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Крім того, нападники заблокували авто знімальної групи з реєстратором "аби завадити зняти приліт літака Віктора Медведчука з Росії і вихід з терміналу", - зазначив журналіст.

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07 11 2017 23:29
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