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Біля Алушти пошкодили газопровід

Окупанти підозрюють диверсію
У Криму ввечері у вівторок пошкодили лінію газопроводу. Причини пошкодження невідомі, але в Національному антитерористичному комітеті Росії не виключили здійснення диверсії.
Біля Алушти пошкодили газопровід Фото: utg.ua

У вівторок, 31 жовтня, близько 20:00 на газорозподільній станції недалеко від селища Виноградне міського округу Алушта зафіксували зниження тиску газу. Одночасно припинилася подача електроенергії через падіння опори лінії електропередачі.

"Під час огляду місця події спеціалісти виявили зовнішнє пошкодження лінії газопроводу", - йдеться в повідомленні комітету, інформує РБК. Серед інших опрацьовують і версію про скоєння диверсії.

Джерело РБК у "Кримгазмережі" повідомило, що витік на газопроводі виявлено в районі Виноградного під Алуштою. Через пошкодження без газу залишилися 1,2 тис. осіб. Тривають ремонтні роботи, подачу газу повинні відновити протягом доби.

Згодом повідомили про пошкодження ще однієї ділянки газопроводу в районі села Запрудне. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на голову компанії "Кримгазмережі" Сергія Тарасова.

Йдеться про газопровід середнього тиску діаметром 270 мм. "Характер пошкоджень свідчить про те, що це також могла бути диверсія", - подають слова Тарасова.

Своєю чергою в "Кривенерго" повідомили про пошкодження двох ЛЕП 100 кВ, які використовують для енергопостачання Алушти й усього південного берега півострова.

Нагадаємо, в ніч на 1 листопада окупаційні служби, що розташовані на території анексованого Криму, повністю припинили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу.

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01 11 2017 09:58
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