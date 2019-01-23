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Біля американського консульства у Женеві стався вибух

Посольство США у середу після обіду закликало людей уникати місцевості, де стався вибух
Біля консульства США у Женеві стався вибух, установа змушена була припинити роботу.
Біля американського консульства у Женеві стався вибух Фото: Reuters

"Несправність електропроводки стала причиною вибуху в середу біля консульства США у Женеві", - повідомили у місцевій поліції, інформує Stars and Stripes.

Посольство США у швейцарській столиці Берні видало розпорядження про посилення заходів безпеки, постраждалих немає.

Консульство США закрили та, як очікується, знову відкриють у четвер.

Посольство США у середу після обіду закликало людей уникати місцевості, де стався вибух.

У поліції Женеви заявили, що інцидент стався у місці знаходження електричних дротів та охолоджуючої рідини у підземних комунікаціях міста, не повідомивши деталі. Також підтвердили, що ніхто не постраждав унаслідок інциденту.

Нагадаємо, що 15 січня у столиці Кенії Найробі бойовики напали на готельний і офісний комплекс Riverside Drive, влаштувавши вибух і стрілянину. Унаслідок нападу бойовиків на готельний і офісний комплекс Riverside Drive у Кенії загинули щонайменше 15 людей. Серед загиблих 11 громадян Кенії, британець і американець. Ще двох людей поки що не ідентифікували.

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23 01 2019 21:27
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