Біля американського консульства у Женеві стався вибух
"Несправність електропроводки стала причиною вибуху в середу біля консульства США у Женеві", - повідомили у місцевій поліції, інформує Stars and Stripes.
Посольство США у швейцарській столиці Берні видало розпорядження про посилення заходів безпеки, постраждалих немає.
Консульство США закрили та, як очікується, знову відкриють у четвер.
Посольство США у середу після обіду закликало людей уникати місцевості, де стався вибух.
У поліції Женеви заявили, що інцидент стався у місці знаходження електричних дротів та охолоджуючої рідини у підземних комунікаціях міста, не повідомивши деталі. Також підтвердили, що ніхто не постраждав унаслідок інциденту.
Нагадаємо, що 15 січня у столиці Кенії Найробі бойовики напали на готельний і офісний комплекс Riverside Drive, влаштувавши вибух і стрілянину. Унаслідок нападу бойовиків на готельний і офісний комплекс Riverside Drive у Кенії загинули щонайменше 15 людей. Серед загиблих 11 громадян Кенії, британець і американець. Ще двох людей поки що не ідентифікували.
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