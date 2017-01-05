Біля арки Дружби народів мітингують соціалісти

До арки Дружби народів підійшла хода політичної партії "Соціалісти".

Участь у ході взяло кілька тисяч людей. Вони вирушили від Маріїнського парку, пройшовши повз Європейську площу у напрямку арки.

Активісти тримають прапори з написами "Соціалістичний конгрес молоді", "Соціалісти" та червоні кульки з написом "Соціалісти", - повідомляє Укрінформ.

Обстановка спокійна, провокацій не спостерігається.

Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, у центрі Києва пройшов марш на захист прав тварин, ініціатори та учасники якого закликають владу посилити відповідальність за жорстоке ставлення до тварин, а також обмежити їх використання з розважальною метою.