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Біля арки Дружби народів мітингують соціалісти

Провокацій не спостерігається
До арки Дружби народів підійшла хода політичної партії "Соціалісти".
Біля арки Дружби народів мітингують соціалісти Фото:ukrinform.ua

Участь у ході взяло кілька тисяч людей. Вони вирушили від Маріїнського парку, пройшовши повз Європейську площу у напрямку арки.

Активісти тримають прапори з написами "Соціалістичний конгрес молоді", "Соціалісти" та червоні кульки з написом "Соціалісти", - повідомляє Укрінформ.

Обстановка спокійна, провокацій не спостерігається.

Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, у центрі Києва пройшов марш на захист прав тварин, ініціатори та учасники якого закликають владу посилити відповідальність за жорстоке ставлення до тварин, а також обмежити їх використання з розважальною метою.

 
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01 05 2017 13:25
ТЕГИ: мітинг, Київ
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