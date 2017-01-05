CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо арки Дружби народів підійшла хода політичної партії "Соціалісти".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля арки Дружби народів мітингують соціалісти
Провокацій не спостерігається
Фото:ukrinform.ua
Участь у ході взяло кілька тисяч людей. Вони вирушили від Маріїнського парку, пройшовши повз Європейську площу у напрямку арки.
Активісти тримають прапори з написами "Соціалістичний конгрес молоді", "Соціалісти" та червоні кульки з написом "Соціалісти", - повідомляє Укрінформ.
Обстановка спокійна, провокацій не спостерігається.
Фото: ukrinform.ua
Нагадаємо, у центрі Києва пройшов марш на захист прав тварин, ініціатори та учасники якого закликають владу посилити відповідальність за жорстоке ставлення до тварин, а також обмежити їх використання з розважальною метою.
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