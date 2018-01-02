Біля берегів Криму сталася аварія на судні з українцями серед екіпажу

До екіпажу суховантажа входять вісім громадян України та четверо Азербайджана

Російське МНС в анексованому Криму повідомило про те, що о 23:16 (за Києвом) Феодосійський порт отримав по радіо сигнал із суховантажа Berg про те, що судно отримало пошкодження борту, набирає воду та має диферент (крен) на правий борт.

Berg у цей момент перебував у 16 милях від берега, на траверзі мису Чауда.

До місця події вирушив рятувальний буксир, що евакуював команду. Саме аварійне судно наразі стоїть на якорі в акваторії Феодосійської бухти. Вирішувати його подальшу долю має судновласник після обстеження судна водолазами, - інформує Громадське з посиланням на Російське МНС в анексованому Криму .

Відомо, що до екіпажу суховантажа входять вісім громадян України та четверо Азербайджана, саме судно належить турецькій компанії та ходить під прапором Молдови.

Морський ресурс FleetMon повідомляє, що Berg 31 січня вийшов з офіційно закритого Україною Керченського порту до турецького міста Бандирма.

На сайті морського моніторингу Marinetraffic шлях Berg за домопогою супутниковох системи AIS простежується лише з зони подачі сигналу лиха до Феодосійської бухти, попередній маршрут не відображається. Відомо, що судна, які порушують закон та заходять до кримських портів часто вимикають AIS, аби не потрапити під західні та українські санкції.

Нагадаємо, у Японському морі зникло російське риболовецьке судно "Восток", на борту якого перебувала 21 особа.