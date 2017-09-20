Біля берегів Бельгії виявили субмарину часів Першої світової війни

Німецький підводний човен часів Першої світової війни, за попередніми даними, з тілами членів екіпажу знайдена в водах Північного моря на заході Бельгії.

За словами керівника бельгійської провінції Західна Фландрія Карла Декалюве, всі люки були закриті: це говорить про те, що субмарину раніше ніхто не знаходив і що всі 23 члена загиблого екіпажу все ще знаходяться в ній, інформують "РИА Новости" з посиланням на газету De Standaart.

За інформацією газети, човен був виявлений на глибині 30 метрів у бельгійського узбережжя. Його точне місцезнаходження тримають в таємниці, щоб запобігти ажіотажу серед туристів або місцевих жителів. Причини аварії не встановлені, але пошкодження дають підставу стверджувати, що субмарина підірвалася на міні.

Підкреслюється, що затонулими вважаються 15 з 19-ти човнів німецького підводного флоту у Фландрії, який діяв під час Першої світової війни проти військово-морських сил Антанти. Знахідка допоможе пролити світло на долю 23 осіб, визнаних зниклими без вести.