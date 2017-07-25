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Біля берегів Індонезії затонув катер з 47 пасажирами на борту

Триває пошуково-рятувальна операція
Швидкісний катер з 47 людьми на борту перекинувся біля західного узбережжя провінції Північний Калімантан у центральній частині Індонезії.
Біля берегів Індонезії затонув катер з 47 пасажирами на борту Фото: ЕРА

У національному пошуково-рятувальному управлінні Марсуді заявили, що швидкісний катер компанії Rejeki Baru прямував у Танджунг-Сельор округу Булунган і затонув за кілометр від узбережжя міста Тарган у Пелабуханському окрузі. Про це повідомляє агентство "Синьхуа".

Зараз триває пошуково-рятувальна операція.

Зазначають, що в операції також беруть участь рятувальники з військово-морського флоту і водної поліції Індонезії.

Нагадаємо, у січні неподалік від Джакарти (Індонезія) загорівся пором, через що 23 людини загинули.

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25 07 2017 17:12
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