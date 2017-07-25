CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШвидкісний катер з 47 людьми на борту перекинувся біля західного узбережжя провінції Північний Калімантан у центральній частині Індонезії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля берегів Індонезії затонув катер з 47 пасажирами на борту
Триває пошуково-рятувальна операція
Фото: ЕРА
У національному пошуково-рятувальному управлінні Марсуді заявили, що швидкісний катер компанії Rejeki Baru прямував у Танджунг-Сельор округу Булунган і затонув за кілометр від узбережжя міста Тарган у Пелабуханському окрузі. Про це повідомляє агентство "Синьхуа".
Зараз триває пошуково-рятувальна операція.
Зазначають, що в операції також беруть участь рятувальники з військово-морського флоту і водної поліції Індонезії.
Нагадаємо, у січні неподалік від Джакарти (Індонезія) загорівся пором, через що 23 людини загинули.
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