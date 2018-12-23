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Біля берегів Індонезії знову стався землетрус

Про жертви не повідомляється
Землетрус магнітудою 5,0 стався біля острова Західна Суматра в Індонезії менш ніж через добу після смертоносного цунамі, що обрушилося на країну після виверження вулкана.
Біля берегів Індонезії знову стався землетрус індонезія землетрус

"Землетрус стався в індонезійському Тіку (місто на острові Західна Суматра - ред.) менше ніж через 24 години після цунамі, що обрушилося 22 грудня", - повідомляє Mirror.

Землетрус магнітудою 5,0 стався на глибині 105,8 км. Про жертви не повідомляється.

Додамо, на островах Ява і Суматра в Індонезії внаслідок цунамі загинули 62 особи.

У Національному агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих попередили про можливі повторення цунамі, тому що виверження вулкана триває.

Нагадаємо, 16 грудня в індонезійській провінції Папуа стався землетрус магнітудою 6,1 - обійшлося без жертв і матеріальної шкоди.

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23 12 2018 18:52
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