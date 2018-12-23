CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗемлетрус магнітудою 5,0 стався біля острова Західна Суматра в Індонезії менш ніж через добу після смертоносного цунамі, що обрушилося на країну після виверження вулкана.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля берегів Індонезії знову стався землетрус
Про жертви не повідомляється
індонезія землетрус
"Землетрус стався в індонезійському Тіку (місто на острові Західна Суматра - ред.) менше ніж через 24 години після цунамі, що обрушилося 22 грудня", - повідомляє Mirror.
Землетрус магнітудою 5,0 стався на глибині 105,8 км. Про жертви не повідомляється.
Додамо, на островах Ява і Суматра в Індонезії внаслідок цунамі загинули 62 особи.
У Національному агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих попередили про можливі повторення цунамі, тому що виверження вулкана триває.
Нагадаємо, 16 грудня в індонезійській провінції Папуа стався землетрус магнітудою 6,1 - обійшлося без жертв і матеріальної шкоди.
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23 12 2018 18:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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